Bénin: Bertin Koovi note un recul démocratique dans la réforme du système partisan

Bertin Koovi, promoteur de l’économie fondamentaliste et membre du parti Bloc Républicain, s’éloigne de plus en plus de la ligne tracée par la mouvance présidentielle. Non content de se déclarer candidat à l’élection présidentielle de 2026 alors que sa famille politique refuse pour le moment d’aborder la question, l’acteur politique trouve des failles à la réforme du système partisan défendu bec et ongles par les soutiens du chef de l’Etat.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2006, Bertin Koovi n’a que faire de la discipline du groupe. L’acteur politique qui se réclame de la mouvance au pouvoir s’écarte de plus en plus de la ligne tracée par le chef de l’Etat pour discipliner sa troupe.

Dans une nouvelle sortie, l’acteur politique qui n’a pas sa langue dans la poche s’attaque à la réforme du système partisan qu’il considère comme un recul démocratique. Bertin Koovi s’attaque surtout au principe surtout au principe qui fait obligation à quiconque aspire à la plus haute fonction de l’Etat d’être membre d’un parti politique.

Pour le président du parti Alliance Iroko, dans toutes les démocraties du monde, il y a toujours des candidats indépendants en dehors de ceux qui sont portés par les partis politiques. Selon lui, que le Bénin ne le permette pas est un recul démocratique.

» Une bonne partie de la réforme du système partisan est un recul pour notre démocratie qui a pu permettre à Boni Yayi et Patrice Talon d’être élus« , Bertin Koovi

L’acteur politique ne se contente pas de dénoncer. Il souhaite un retour sur les lois électorales de 2016. A l’en croire, ces lois ne souffraient d’aucune infirmité démocratique.

« Je voudrais demander au peuple béninois de se joindre à moi pour demander au président Patrice Talon d’abroger toutes les dispositions qui font que seulement 4 partis politiques soient en mesure de présenter des candidats à l’élection présidentielle de 2026. Je suis candidat à la candidature devant le peuple béninois qui doit rejeter dans la paix, selon la loi et dans la concorde certaines parties de la réforme du système partisan« , a indiqué Bertin Koovi.