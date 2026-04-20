Assemblée nationale du Bénin: Joseph Djogbénou procède à plusieurs nominations

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, a signé une série de nominations au sein de l’administration parlementaire, marquant un réaménagement stratégique de l’appareil administratif de l’institution.

Ces nominations concernent plusieurs postes clés, avec pour objectif d’assurer la continuité du service public parlementaire et de renforcer l’efficacité administrative.

Ainsi, Christel-Fourrier Donkpégan est ainsi nommé Secrétaire général administratif. Il succède à Mariano Ogoutolou. À ses côtés, Boniface Kiatti accède au poste de Secrétaire général administratif adjoint, en remplacement de Clément Houinou Ebo.

À la Questure, Ezin Gilles Zounguè prend les fonctions de Directeur de la Questure, succédant à Bienvenu Yaï, tandis que Souradjou Karimou Adamou est nommé Directeur adjoint de la Questure.

Enfin, la gestion des marchés publics connaît également un changement avec la nomination de Giovani Djimadja comme Personne responsable des marchés publics, en remplacement de Damien Dèdèwanou.

Ces ajustements s’inscrivent dans la dynamique de structuration de la 10ᵉ législature et traduisent la volonté du président de l’Assemblée nationale de s’appuyer sur une équipe administrative renouvelée pour accompagner l’action parlementaire.