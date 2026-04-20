Bénin: Talon fixe un nouvel ordre de préséance dans les cérémonies officielles

Le président Patrice Talon a adopté un nouvel ordre de préséance applicable aux cérémonies officielles de l’État, a annoncé le gouvernement le samedi 18 avril dernier.

Cette décision, prise en Conseil des ministres, intervient dans un contexte de réorganisation des protocoles institutionnels du pays.

L’ordre de préséance étant l’ensemble de règles qui détermine l’ordre dans lequel les autorités et personnalités sont appelées à siéger ou à intervenir lors des événements officiels. Cet ordre a fait l’objet d’une mise à jour pour tenir compte de l’évolution des institutions et des charges républicaines.

Il s’agit, selon le communiqué officiel, de clarifier les positions respectives des responsables civils, militaires et diplomatiques lors des cérémonies d’État.

Cette refonte du protocole concerne notamment la place des membres du gouvernement, des présidents des institutions, des représentants du corps diplomatique, ainsi que des personnalités civiles investies de fonctions publiques ou honorifiques. L’objectif affiché est d’harmoniser la pratique protocolaire avec les dispositions constitutionnelles et les usages administratifs en vigueur.

Le communiqué précise que ce nouvel ordre de préséance s’imposera désormais à toutes les administrations et services publics concernés par l’organisation des manifestations officielles, qu’il s’agisse de commémorations nationales, de cérémonies de remise de distinctions, de visites d’État ou d’entretiens protocolaires.

Les autorités invitent les ministères, les services centraux et déconcentrés, ainsi que les collectivités territoriales à prendre connaissance des dispositions et à s’y conformer pour garantir la cohérence et le respect du rang de chaque acteur dans les cérémonies publiques.

La publication de ce texte protocolaire marque, selon le gouvernement, une étape dans la structuration des pratiques protocolaires de l’État béninois, en vue d’une meilleure lisibilité des fonctions et du rôle de chaque acteur sur la scène officielle.