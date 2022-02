Bénin – Attaques au Parc W: la Pendjari exprime sa solidarité et sa compassion

A la suite des attaques terroristes survenues dans le Parc national W au nord du Bénin, la direction de l’autre parc du pays, le Parc Pendjari, a exprimé sa solidarité avec les responsables.

« La Direction du Parc national de la Pendjari exprime toute sa solidarité à l’endroit de l’équipe du Parc national du W-Bénin suite aux incidents survenus les 8 et 10 février 2022 à l’intérieur du Parc à la frontière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger et au cours desquels quatre Rangers, un Instructeur, et deux chauffeurs du Parc ainsi qu’un agent des Forces Armées Béninoises ont perdu la vie », a indiqué le communiqué du parc de la Pendjari. « La Direction du Parc national de la Pendjari salue la mémoire des agents décédés lors desdites attaques et présente toutes ses condoléances au personnel et aux familles éplorées », a ajouté le communiqué.

Notons que le Parc national W est tri-national et partage une frontière ouverte avec le Burkina Faso et le Niger. Les deux pays sont en proie depuis des années à une insurrection djihadiste qui commence à s’étendre vers d’autres pays dont le Bénin.