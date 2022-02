Bénin – Attaque terroriste: la Grande Bretagne met en garde ses ressortissants

A la suite des attaques terroristes survenues au Bénin la semaine dernière, le gouvernement britannique a mis en garde ses ressortissants contre les voyages dans le pays.

Le gouvernement britannique a lancé un avertissement à ses ressortissants qui comptent voyager sur le Bénin, sur fond d’attaques terroristes dans la partie d’extrême nord du pays. « Des terroristes sont susceptibles de tenter de perpétrer des attentats au Bénin. Les attaques pourraient être aveugles. Vous devez être vigilant, en particulier dans les lieux visités par des étrangers », a indiqué le gouvernement britannique sur son site internet.

En effet, le Bénin a subi trois attaques terroristes la semaine dernière qui a fait au moins neuf morts dont un instructeur français et des rangers dans le parc national « W ». Des engins explosifs improvisés (EEI) ont été posés sur le bord des routes et ont explosé au passage des véhicules. « Le Parc National du Parc du W et les zones de chasse contiguës de Meêkrou et Djona. Le Parc est tri-national et partage une frontière ouverte avec le Burkina Faso et le Niger. Il y a un risque d’attentats terroristes dans tout le Parc », avertit le gouvernement britannique.

Notons que quelques jours après les attaques, l’armée française a indiqué avoir procédé à des frappes aériennes sur le territoire du Burkina Faso et avoir tué une quarantaine de terroristes liés à l’attaque du Parc W au Bénin. Le gouvernement béninois a renforcé la sécurité dans le parc et dans la région et a rassuré ses ressortissants qu’il assurera leur sécurité.