Bénin – Attaque de Kérou: 04 terroristes abattus et 02 autres arrêtés

La riposte apportée par l’armée à l’attaque terroriste survenue dans la nuit du lundi 1er au mardi 02 mai 2023 a porté des fruits.

A la date du mercredi 10 mai 2023, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont pu mettre la main sur certains auteurs de l’attaque de Kérou. De sources concordantes, 04 d’entre eux ont été neutralisés et 02 autres interpellés et gardés.

Les mesures sont également prises pour accroître la vigilance des populations et des forces de sécurités dans cette zone où l’attaque a fait au moins 15 morts et des disparus.

Par ailleurs, le Porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi dernier une enquête pour situer les responsabilités dans ce drame. Selon ses dires, l’enquête est demandée par le président de la République, suite à des soupçons de défaillances au niveau de la chaîne des opérations des FDS.