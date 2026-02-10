Bénin – Assemblée nationale: Joseph Djogbénou convoque une session plénière mercredi

À peine installée et dotée de son Bureau, l’Assemblée nationale, dixième législature, s’apprête à finaliser son architecture interne.

Dans un communiqué en date du lundi 9 février 2026, le président de l’institution parlementaire, Joseph Fifamè Djogbénou, convoque les députés en séance plénière demain mercredi 11 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Cette rencontre marque une étape décisive dans la mise en place des organes de fonctionnement du Parlement. Trois jours après leur installation officielle et l’élection des sept membres du Bureau de l’Assemblée nationale, les élus du peuple sont appelés à procéder à la constitution des bureaux des cinq commissions permanentes, ainsi qu’à l’organisation des groupes parlementaires.

Les commissions permanentes constituent l’ossature technique du travail législatif. Elles jouent un rôle central dans l’examen des projets et propositions de loi, tout en assurant le contrôle de l’action gouvernementale.

Chacune d’elles est composée d’au moins treize députés et dirigée par un bureau de cinq membres.

Il s’agit de la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme, compétente en matière constitutionnelle, juridique et institutionnelle. La Commission des Finances et des Échanges est chargée de l’analyse du budget de l’État, de la fiscalité et des politiques économiques. La Commission du Plan, de l’Équipement et de la Production intervient sur les questions liées au développement, aux infrastructures et à la production nationale. La Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales couvre les secteurs sociaux, éducatifs et culturels. Enfin, la Commission des Relations extérieures, de la Coopération au développement, de la Défense et de la Sécurité traite des enjeux diplomatiques et sécuritaires.

Parallèlement, les groupes parlementaires, véritables cadres d’expression politique au sein de l’hémicycle, seront structurés par les deux formations représentées à l’Assemblée nationale, à savoir l’Union progressiste le Renouveau et le Bloc républicain, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

