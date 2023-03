Bénin: après Vano, le rappeur Blaaz réagit à la lutte contre la cybercriminalité

Après la réaction explosive de Vano Baby mercredi dernier sur la lutte contre la cybercriminalité, le rappeur Blaaz a fini par briser le silence.

Dans un direct sur sa page Facebook le mercredi 1er mars 2023, Vano Baby, ambassadeur de la marque Celtiis a lancé un vibrant appel au président Patrice Talon sur la traque sans précédent lancée par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) contre les présumés cybercriminels.

Pour Vano Baby, le chômage et le manque d’issues favorables pour les jeunes sont entre autres les causes de la cybercriminalité. C’est pourquoi, il demande au président de la république de penser à la réinsertion de cette jeunesse accro à la cybercriminalité. « Monsieur le président, Genoux au sol, je vous demande très respectueusement de revoir la méthode. Je vous le demande de tout mon cœur, réfléchissez autrement sur la situation de la jeunesse », a-t-il lancé en langue Fon à l’endroit du président de la République.

Blaaz fait une proposition de sanction

Vano Baby pense que dans la vie, tout le monde a droit à une seconde chance et un jeune condamné par exemple à 10 ans de prison ne peut plus jouir d’une seconde chance. Un doléance soutenue par le rappeur Blaaz qui visiblement partage l’avis de Vano Baby.

« J’apprends avec amertume tout ce qui se passe au pays au travers de ce direct de Vano. Tout y a été dit. Faites attention à vous. Et surtout méfiez-vous de vos proches. Tous ne vous aiment pas », a-t-il partagé sur sa page Facebook .

A le croire, la durée d’emprisonnement frise un règlement de compte. A ce titre, Blaaz propose une sanction pour mettre définitivement fin à la cybercriminalité au Bénin. « Si c’était moi, la première arrestation serviraient à réprimander (1 à 6 mois plus saisit de tes bien acquis illégalement) et lorsque tu récidives, on peut t’arrêter pour une durée plus longues. Certains sont innocents dans cette histoire. Car j’aurais appris que si par malheur tu te retrouves à un endroit où une opération d’arrêt a lieu, toi aussi tu te fais embarquer. C’est chaud tout ça », a-t-il souhaité.

Toutefois, le rappeur Blaaz soutient que la cybercriminalité est condamné dans tous les pays du monde et ne devrait pas faire exception au Bénin.