Bénin: après son départ de l’AN, Joseph Djogbénou entame une procédure de retour au barreau

Que compte faire le professeur Joseph Djogbénou après sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle? La question a été longuement agitée au sein de l’opinion. Le concerné semble désormais donner une piste; celle qui l’amène vers sa passion, les prétoires.

Après sa démission du poste de la présidence de la Cour constitutionnelle, certains observateurs et analystes politiques ont annoncé le professeur Joseph Djogbénou au perchoir de l’Assemblée nationale. Mais avec le positionnement de l’honorable Orden Alladatin comme suppléant de l’agrégé de droit lors des élections législatives de 2023, bon nombre de béninois ont compris que le parlement n’est pas le rêve de l’ancien président de la Cour constitutionnelle. Il va d’ailleurs démissionner sans surprise en faveur de son ami quelques jours avant l’installation de la neuvième législature.

Depuis lors, beaucoup s’interrogent sur la prochaine destination de l’ex avocat personnel du chef de l’Etat en dehors de sa casquette de chef de parti politique. Il vient de donner une piste. Selon des informations de source bien introduite, l’enseignant à la faculté de droit et sciences politiques de l’université d’Abomey Calavi, a entamé des démarches pour son retour au barreau.

L’agrégé de droit compte donc renouer avec les prétoires. Bien connu du milieu judiciaire dont il s’est éloigné du fait de ses fonctions antérieures, Joseph Djogbénou habitué aux gros dossiers judiciaires de la République va reprendre avec les procédures judiciaires et les subtilités du droit. Une profession qu’il va exercer avec celle de chef de parti politique.

Si l’on peut dire que c’est par passion que l’ancien président de la Cour constitutionnelle retourne au barreau, il n’est point exagéré de dire que cette option le soustrait aussi du feu de l’action politique même s’il porte la casquette d’un chef de parti politique. Une casquette politiquement correcte quand on sait que le baromètre de l’opinion ne lui est plus trop favorable depuis qu’il a occupé respectivement le poste de ministre de la justice et exercé la fonction de président de la cour constitutionnelle; poste auquel il a joué un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes difficiles du régime du président Patrice Talon.