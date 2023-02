Bénin: après le drame de Dassa, Baobab Express prend des engagements fermes

Après l’incendie de l’un de ses bus en pleine circulation le dimanche 29 janvier 2023, la compagnie Baobab Express qui déplore extrêmement le drame a pris des engagements pouvant permettre d’éviter de tel drame à l’avenir.

L’accident mortel de la circulation survenu à Dassa-Zoumè ayant déjà fait plus de 20 morts continue d’enregistrer encore des décès au CNHU de Cotonou. Depuis le drame, en plus d’avoir effectué des actions dont une messe d’intention en mémoire des victimes et la collaboration en toute transparence avec les autorités policières, judiciaires et l’assureur, Baobab Express a également tiré leçon de ce tragique évènement.

Des engagements pour éviter la résurgence de pareils drames

C’est pourquoi, pour éviter à l’avenir la résurgence de pareilles situations, la société Baobab Express a pris cinq engagements. D’abord, la compagnie s’engage à s’investir dans la production multi format (audio, vidéo) et multilingue (français et langue locale) de guide de sensibilisation sur les gestes utiles et de secours à faire en cas d’incident à bord, à diffuser dans ses gares durant les voyages et sur tous les canaux de communication utiles.

Ensuite, Baobab Express prévoit l’amélioration de son process de gestion client afin de disposer dorénavant pour chaque passager, du contact d’une personne à appeler en cas d’urgence mais aussi de l’identité des autres passagers pour lesquels, plusieurs tickets auraient été achetés.

La mise en place d’une sauvegarde externes de données issues des cameras de routes installées dans les autocars de manière à ne pas les perdre lors de la survenance d’un incident est aussi envisagée par la compagnie qui semble avoir appris la leçon de ce drame.

D’autre part, elle promet l’entrée en application au cours du mois de février 2023 d’un logiciel qui permet en temps réel un contrôle du respect de la vitesse, chaque excès étant signalé au chauffeur ou au centre de contrôle.

Pour finir, Baobab Express annonce la sollicitation d’une prière d’intention à la mosquée de Zongo à Parakou le vendredi 3 février 2023 suivie des messes d’intension le dimanche 5 février 2023 à 10H 30 dans les Eglises Catholiques Saint-Jean de Cotonou et et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Godomey à 8H 30 en mémoire des victimes.

Dans son communiqué dont BENIN WEB TV a reçu copie, Baobab Express confirme l’interpellation de son directeur général ainsi que trois de ses collaborateurs. Ces derniers s’étaient rendus à Dassa-Zoumé dans le but d’apporter le concours de la société à l’enquête mais ont été gardés à vue pour les nécessités d’enquête depuis le mardi 31 janvier 2023.