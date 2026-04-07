Bénin: après la polémique autour de House of Challenge, Keith Sonon annonce des actions en justice

À Cotonou, la cheffe Keith Sonon a mis fin mardi 7 avril à plusieurs jours de spéculation publique en réagissant aux critiques qui l’ont visée à propos de son attitude lors de House of Challenge 2026.

Sur ses réseaux sociaux, elle a dénoncé une vague de cyberharcèlement et a fait savoir qu’elle entend recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits face aux attaques dont elle se dit victime.



La controverse avait éclaté après que certains internautes ont accusé Keith Sonon de ne pas avoir exprimé, de manière visible, son soutien à une candidate béninoise engagée dans cette émission de téléréalité qui rassemble des participants de plusieurs pays africains.

Face aux critiques, Sonon a expliqué que l’appui qu’elle a apporté à la participante n’a jamais été médiatisé mais bien réel, passant par des échanges privés et d’autres formes d’encouragement moins flamboyantes que des publications sur les réseaux sociaux.



Au‑delà de ce débat sur la “forme du soutien”, Sonon a surtout mis en lumière l’ampleur des commentaires injurieux et des publications hostiles qui l’ont visée ces derniers jours. Elle décrit des attaques répétées visant non seulement sa personne mais aussi son entourage. Dans sa prise de parole, elle a souligné les effets corrosifs du harcèlement en ligne, rappelant que ce phénomène peut fragiliser des personnalités publiques, comme cela a été observé ailleurs dans les médias africains récemment.



Pour mettre un terme à cette escalade, Keith Sonon a annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces messages, en s’appuyant notamment sur les dispositions du Code du numérique béninois qui sanctionnent le harcèlement et les atteintes à la dignité via les outils numériques.

Elle a précisé qu’elle ne cherche pas l’unanimité, mais insiste sur l’importance du respect dans les échanges publics. Elle a conclu sa déclaration en remerciant ceux qui lui ont manifesté leur soutien et en annonçant le retour à ses projets de création culinaire une fois la période électorale terminée.