Bénin: après la Gaani à Nikki, Romuald Wadagni effectue une escale fraternelle chez Charles Toko à Parakou

​À la suite de sa participation remarquée aux festivités de la Gaani 2026 à Nikki, le président de la République, Romuald Wadagni, s’est rendu le mardi 25 août 2026 à Parakou.

Le chef de l’État s’est rendu à 17 h 24 au domicile de Charles Toko, ancien député et désormais membre désigné du nouveau Sénat, marquant une visite à la fois amicale et hautement symbolique dans la cité des Kobourou.

faisant étape chez Charles Toko à Parakou, Romuald Wadagni a tenu à réaffirmer ses liens de proximité avec l’ancien parlementaire. Désigné par l’Assemblée nationale pour siéger au sein de la Haute Assemblée au titre des personnalités de haut rang, Charles Toko s’apprête à faire valoir son expérience institutionnelle dans cette nouvelle institution.

En marge de cet entretien privé, le président de la République s’est rendu sur le campus de l’Université agricole KDK. Issu du groupe agro-pastoral fondé en 2011 sur près de 200 hectares, cet établissement d’enseignement supérieur figure parmi les centres de formation agricole de référence au Bénin. Pour la direction du groupe, ce déplacement présidentiel confirme l’attention portée par l’exécutif au développement du secteur agricole national.

​Une distinction impériale honorifique à Nikki

​Quelques heures plus tôt dans la cité impériale de Nikki, Romuald Wadagni s’était vu attribuer un titre coutumier de premier plan. L’Empereur de Nikki l’a en effet élevé au rang de prince de la Cour impériale sous le nom de « Sounon Torou Touko Sari », signifiant « Le Souverain rassembleur ».

​Cette consécration traditionnelle vient renforcer l’ancrage républicain et la présence du chef de l’État dans le département du Borgou.