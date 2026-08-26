BENIN WEB TV

Bénin: après la Gaani à Nikki, Romuald Wadagni effectue une escale fraternelle chez Charles Toko à Parakou

​À la suite de sa participation remarquée aux festivités de la Gaani 2026 à Nikki, le président de la République, Romuald Wadagni, s’est rendu le mardi 25 août 2026 à Parakou.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Politique
110vues
Bénin: après la Gaani à Nikki, Romuald Wadagni effectue une escale fraternelle chez Charles Toko à Parakou
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le chef de l’État s’est rendu à 17 h 24 au domicile de Charles Toko, ancien député et désormais membre désigné du nouveau Sénat, marquant une visite à la fois amicale et hautement symbolique dans la cité des Kobourou.

faisant étape chez Charles Toko à Parakou, Romuald Wadagni a tenu à réaffirmer ses liens de proximité avec l’ancien parlementaire. Désigné par l’Assemblée nationale pour siéger au sein de la Haute Assemblée au titre des personnalités de haut rang, Charles Toko s’apprête à faire valoir son expérience institutionnelle dans cette nouvelle institution.

En marge de cet entretien privé, le président de la République s’est rendu sur le campus de l’Université agricole KDK. Issu du groupe agro-pastoral fondé en 2011 sur près de 200 hectares, cet établissement d’enseignement supérieur figure parmi les centres de formation agricole de référence au Bénin. Pour la direction du groupe, ce déplacement présidentiel confirme l’attention portée par l’exécutif au développement du secteur agricole national.

Une distinction impériale honorifique à Nikki

​Quelques heures plus tôt dans la cité impériale de Nikki, Romuald Wadagni s’était vu attribuer un titre coutumier de premier plan. L’Empereur de Nikki l’a en effet élevé au rang de prince de la Cour impériale sous le nom de « Sounon Torou Touko Sari », signifiant « Le Souverain rassembleur ».

​Cette consécration traditionnelle vient renforcer l’ancrage républicain et la présence du chef de l’État dans le département du Borgou.

Articles liés

Guinée-Bissau : référendum constitutionnel le 30 août sur fond de critiquesGuinée-Bissau : référendum constitutionnel le 30 août sur fond de critiquesMadagascar : le FFKM devait lancer le 25 août une concertation au calendrier fixé depuis juinMadagascar : le FFKM devait lancer le 25 août une concertation au calendrier fixé depuis juinSénégal : le Conseil constitutionnel juge irrecevable la proposition de loi sur les crédits spéciauxSénégal : le Conseil constitutionnel juge irrecevable la proposition de loi sur les crédits spéciauxSyrie : Damas condamne la visite d’Israel Katz auprès des troupes israéliennesSyrie : Damas condamne la visite d’Israel Katz auprès des troupes israéliennes

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV