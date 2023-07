Bénin – AN: les représentants de LD dans les commissions et parlements régionaux

- Publicité-

Le groupe parlementaire Les Démocrates a finalement désigné ses représentants dans les Commissions permanentes et au sein des parlements régionaux. Après plusieurs semaines de bras de fer avec les partis de la mouvance présidentielle, Éric Houndété et ses camarades se conforment à la dernière décision de la Cour constitutionnelle.

Fin de querelles autour de la désignation des députés au sein des Commissions permanentes et des parlements régionaux. La liste est désormais complète et prend en compte les émissaires des Démocrates. Au niveau des Commissions permanentes, le groupe parlementaire Les Démocrates a pourvu au poste de Secrétaire qui lui a été réservé.

Le député Hounsou Nounagnon Célestin représente le parti Les Démocrates au poste de Secrétaire de la Commission des lois. A la Commission des finances et des échanges, on retrouve Issiaka Arouna au même poste. A la Commission du plan, de l’équipement et de la production, c’est le député Imorou Taïrou qui a été choisi

Les députés Sabi Karim Alassane et Élise H. Ayihè vont respectivement siéger au sein de la Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales, et à la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité.

Représentants des Démocrates dans les parlements régionaux

Le parti d’opposition a également désigné ses représentants dans les parlements régionaux. On retrouve ainsi :

– Abdel Kamel Ouassangari Bio Sika : Parlement de la CEDEAO ;

– Léon Dègny Ahossi : Parlement panafricain ;

– François Sodjinou Oloutoyé : CIP UEMOA ;

– Gafari Adéchokan : Haute Cour de Justice ;

– Hélène Olosoumaï : Commission Béninoise des Droits de l’Homme

– Viviane Orou Tama : Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.