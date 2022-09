Bénin-Alliance UPR/DUD: le mariage entre Djogbénou et Houdé scellé ce jeudi

La mise en commun des actifs des partis union progressiste, le renouveau et la Dynamique Unitaire pour la démocratie (DUD) n’est plus qu’une question de temps. Sauf changement de calendrier de dernière heure, le mariage entre ces deux formations politiques sera scellé ce jeudi 29 Septembre 2022.

Les négociations entamées entre les responsables du parti union progressiste, le renouveau et la dynamique unitaire pour la démocratie de l’ancien ministre Valentin Aditi Houdé ont beaucoup évolué. Selon une source généralement crédible, tout est fin prêt pour que le mariage entre ces deux partis politiques soient enfin scellé. Sauf changement de calendrier de dernier moment, les deux partis politiques vont se mettre ensemble ce jeudi.

Les cérémonies officielles de mise en commun des actifs des deux partis politiques auront lieu dans la Commune d’Abomey calavi, fief politique traditionnel du leader de la dynamique unitaire pour la démocratie (DUD).

Si le rendez-vous de ce jeudi tient, la dynamique unitaire pour la démocratie va rejoindre les partis La Nouvelle Alliance de l’ancien ministre de la défense, Théophile Yarou et Parti pour l’Engagement et la Rénovation (PER ) de Nathanaël Koty qui l’ont précédé dans cette dynamique de regroupement.