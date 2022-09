Bénin: le PER de Nathanaël Koty rejoint « l’Union Progressiste le Renouveau »

Le Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) de Nathanaël Koty, fait désormais partie intégrante de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR). La décision d’adhérer à l’UPR a été prise au cours d’un congrès extraordinaire tenu ce jeudi 1er septembre 2022 à Abomey-Calavi.

Créé en 2019, le Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) n’a pas fait long feu. Les responsables et membres du parti ont décidé de sa disparition au profit de l’UPR. En congrès extraordinaire ce jour, ils se sont accordés sur le fait qu’il faut se plier à la reforme du système partisan en rejoignant à un grand bloc.

Nathanaël Koty et ses militants ont jeté leur dévolu sur l’UPR, un parti nouvellement créé sur les dépouilles de l’ex-PRD et de l’ex-UP. En déclarant son adhésion à l’UPR, le PER est donc sur le point de perdre son existence légale. D’ailleurs, de sources concordantes, les différentes instances du parti ont été déjà dissoutes, conformément à la charte des partis politiques.

Il faut signaler que des responsables et leaders de l’UPR étaient présents à la déclaration d’adhésion. Le Maire Angélo Ahouandjinou et le député Orden Alladatin ne sont pas passés inaperçus sur les lieux.