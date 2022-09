Bénin: le parti LNA de Théophile Yarou adhère à l’UP le Renouveau (officiel)

Au cours d’un congrès extraordinaire tenu ce samedi 24 septembre 2022 à Abomey-Calavi, le parti La Nouvelle Alliance (LNA) a décidé d’adhérer aux idéaux de l’UP le Renouveau. L’information était agitée depuis quelques jours, elle est donc désormais officielle.

Le parti LNA officialise son adhésion à l’UP le Renouveau. L’offensive menée par Joseph Djogbénou a fait mouche. Selon Théophile Yarou, président du désormais ex-LNA, des négociations ont été menées avec plusieurs autres partis politiques, mais c’est celui dirigé par Joseph Djogbénou qui a pu les convaincre.

C’est finalement avec l’UP-Le Renouveau que nous nous sommes accordé sous le leadership de son nouveau Président, le Professeur Joseph Djogbénou, qui, en quelques semaines, a su nous convaincre. Théophile Yarou

« En effet, par sa perspicacité légendaire qu’on lui reconnait, le Professeur DJOGBENOU a su démontrer à partir de nos perceptions idéologiques que ce qui nous unis est plus fort que ce qui divise. Car en réalité, c’est du développement de notre pays qu’il s’agit », a ajouté l’ancien ministre de Boni Yayi.

Désormais mouvancier, Théophile Yarou voit un peu plus claire sur la gouvernance Talon

Opposant hier et mouvancier aujourd’hui, Théophile Yarou apprécie autrement la gestion du président Patrice Talon. Il estime qu’en matière de développement, « la dynamique actuelle impulsée par Patrice Talon, les nombreuses réformes courageuses imprimées commencent par porter leurs fruits. Cependant, comme toute œuvre humaine, tout est perfectible », a-t-il déclaré.

Théophile Yarou a déclaré que les militants du parti LNA, « apprécient et soutiennent le hautement social du président Patrice Talon ». Désormais membre de la famille UP le Renouveau, Théophile Yarou et les siens ont pris « l’engagement de travailler avec sincérité et loyauté avec les militants à la base, pour de grandes victoires lors des prochaines élections ».