Bénin : Alain Kenneth remporte à nouveau le trophée « Tendance Influence » 2025

- Publicité-

Le célèbre TikTokeur béninois Alain Kenneth a une nouvelle fois été récompensé en remportant, pour la deuxième année consécutive, le prestigieux titre de meilleur influenceur dans la catégorie « Tendance Influence ». La distinction lui a été décernée le dimanche 2 mars 2025 à Cotonou.

Cette victoire vient couronner la qualité de ses contenus et son impact sur les réseaux sociaux. En marge du FiNAB 2025, le tiktokeur Alain Kenneth était en compétition avec plusieurs autres influenceurs qui utilisent les outils numériques pour promouvoir et valoriser le patrimoine culturel béninois.

A lire aussi : Bénin – Finab 2024 : Alain Kenneth remporte le trophée meilleur Influenceur tendance

Reconnu pour ses contenus unique et son engagement sur TikTok, Alain Kenneth séduit un large public grâce à des contenus à la fois éducatifs et divertissants. Avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok et près de 250 000 abonnés sur Facebook, il s’impose comme l’un des influenceurs les plus populaires du Bénin.

- Publicité-

En 2024, il avait déjà remporté ce même trophée dans la même catégorie, confirmant ainsi son ascension et son influence grandissante dans l’univers du digital au Bénin.