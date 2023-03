Bénin – Affaire CAMEO SHELL: 365 nouvelles victimes enregistrées à la CRIET

Dans le cadre de l’examen de l’affaire « CAMEO-SHELL« , la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a enregistré de nouvelles plaintes ce mardi 07 mars 2023.

Plusieurs victimes ont saisi la CRIET contre la structure CAMEO-SHELL. Selon les informations de Peace Fm, la juridiction spéciale a reçu les plaintes de 365 nouvelles victimes. Selon la source, les plaignants disent avoir été spoliés par CAMEO-SHELL.

Trois personnes sont déjà déposées en prison dans cette affaire. Il s’agit de la directrice du personnel de Longrich, Liu Xuelian, Mongadji Chaffara Saka, comptable de Longrich et Lionel Djondo, présentés comme un membre actif de CAMEO-SHELL. A la barre, ils ont tous plaidé non coupables, mais certaines informations issues des investigations maintiennent les soupçons contre eux.

Création et adresse de CAMEO-SHELL

Par ailleurs, le comptable de Longrich et la directrice du personnel ne nient pas avoir eu des liens avec CAMEO-SHELL. Selon Libre Express, le sieur Mongadji a avoué à la barre, que c’est lui qui s’est occupé de la création de CAMEO-SHELL en ligne. Selon ses dires, c’est la directrice du personnel de Longrich qui lui a remis les documents pour la création et l’adresse de la structure mise en cause.

A son tour, la directrice du personnel de CAMEO-SHELL, Liu Xuelian a conforté les propos du comptable. Elle a reconnu avoir fourni les documents pour la création et l’enregistrement de CAMEO-SHELL. Les deux agents de Longrich ont ajouté qu’après la création de CAMEO-SHELL, ils ne se sont jamais intéressés à ses activités.

Les déclarations de Mongadji et de Liu sur la création de CAMEO-SHELL semblent confirmer le constat fait par la police lors des enquêtes. En effet, les enquêteurs ont découvert que l’adresse de CAMEO-SHELL est la même que celle de Longrich.

Le réseaux GSM MTN et Moov Africa Bénin convoqué

Dans les débats, les réseaux GSM MTN et Moov Africa Bénin ont été cités. Selon la défense, ce sont ces deux opérateurs qui auraient servi de biais pour les transferts d’argent entre les clients et la plateforme CAMEO-SHELL. Elle a donc demandé au juge de convoquer ces derniers à la barre.

Le ministère public s’est opposé à cette demande, mais le juge a finalement donné raison aux avocats. Logiquement donc, MTN et Moov Africa Bénin sont attendus à la prochaine audience à la CRIET.