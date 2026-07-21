Bénin: Achille Chaou, proche de Boni Ouorou, écope de 7 ans de prison en appel
Nouveau rebondissement judiciaire dans l’affaire concernant Achille Chaou, collaborateur et proche de la personnalité politique Boni Ouorou.
Alors qu’il avait bénéficié d’une relaxe en première instance, l’accusé a vu son sort basculer devant la juridiction d’appel, qui l’a reconnu coupable et condamné à une peine de sept ans de réclusion criminelle.
L’affaire avait suscité de nombreuses réactions lors du premier jugement, où la juridiction inférieure avait conclu à l’absence de charges suffisantes pour retenir la culpabilité de l’intéressé. Cependant, le ministère public ayant interjeté appel de cette décision de relaxe, la cour d’appel a réexaminé l’ensemble des éléments du dossier avant de prononcer cette lourde peine d’emprisonnement.
Cette condamnation en appel marque un tournant décisif dans cette procédure judiciaire, infirmant totalement le premier verdict et scellant le placement en détention d’Achille Chaou pour purger sa peine.
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