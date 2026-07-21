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Bénin: Achille Chaou, proche de Boni Ouorou, écope de 7 ans de prison en appel

Nouveau rebondissement judiciaire dans l’affaire concernant Achille Chaou, collaborateur et proche de la personnalité politique Boni Ouorou.

Edouard Djogbénou
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Bénin: Achille Chaou, proche de Boni Ouorou, écope de 7 ans de prison en appel
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Alors qu’il avait bénéficié d’une relaxe en première instance, l’accusé a vu son sort basculer devant la juridiction d’appel, qui l’a reconnu coupable et condamné à une peine de sept ans de réclusion criminelle.

​L’affaire avait suscité de nombreuses réactions lors du premier jugement, où la juridiction inférieure avait conclu à l’absence de charges suffisantes pour retenir la culpabilité de l’intéressé. Cependant, le ministère public ayant interjeté appel de cette décision de relaxe, la cour d’appel a réexaminé l’ensemble des éléments du dossier avant de prononcer cette lourde peine d’emprisonnement.

​Cette condamnation en appel marque un tournant décisif dans cette procédure judiciaire, infirmant totalement le premier verdict et scellant le placement en détention d’Achille Chaou pour purger sa peine.

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