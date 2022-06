Bénin : accusée d’escroquerie, l’ex star sur Facebook, Clara réagit et met en garde

La jeune ancienne star du réseaux social Facebook, Clara a répondu à une accusation selon laquelle, elle aurait reçu de l’argent sans livrer des produits qu’elle commercialise. Dans une vidéo sur Tik tok, la jeune femme clarifie et invite ses clients à plus de vigilance.

Clara La Porto – novienne ou Clara Noutaï n’a plus de compte Facebook depuis ses frasques de bisexualité et les polémiques sur sa relation amoureuse avec le chanteur Tyaf. Malgré qu’elle ne soit plus sur le réseau social, elle est accusée d’avoir escroqué des internautes. « Ce n’est pas les articles que tu mets sur les réseaux sociaux et puis quand on te fait des dépôts, on ne les voit jamais? Continue, tu vas payer », a lâché un internaute en commentaire d’une publicité de la jeune femme.

Clara victime d’usurpation d’identité

En réponse, Clara explique qu’elle n’est plus sur le réseau social Facebook. « Je ne vais rien payer, je ne t’ai jamais pris de l’argent, que ce soit toi, que ce soit les autres. Ca fait 4 ans que je commercialise sur les réseaux sociaux. Et je crois que je ne poste pas que des images. Je poste des vidéos réelles qui prouvent que j’ai ces articles là », a-t-elle soutenu.

Elle précise qu’elle n’est plus active sur Facebook. « Je n’ai pas de compte Facebook. Ne vous faites pas arnaquer. ça fait deux ans et demi que je n’ai plus de compte Facebook. Plusieurs personnes se font passer pour moi donc, le mieux c’était de quitter Facebook. Donc, ce n’est pas moi, je ne vous prend pas de l’argent. Même mes propres clients, je leur dis, « si vous avez confiance, envoyez-moi l’argent, mais si vous n’avez pas confiance, laissez moi vous livrer et payez au livreur »., a-t-il ajouté.

D’après Clara, pour une affaire d’usurpation de son nom à des fins d’escroquerie, elle a fait emprisonner deux personnes l’année dernière et n’hésitera pas à le refaire. « Je ne sais pas arnaquer les gens, parce que je suis connue , on peut m’attraper à n’importe quel moment. Et j’ai toujours répété ici qu’il y a des gens qui sont en prison pour l’anarque en mon nom », a-t-elle conclu.