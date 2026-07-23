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Bénin: Abdoulaye Bio Tchané prend les rênes de la 8ᵉ mandature du CES

​Une page vient de se tourner au siège du Conseil Économique et Social (CES). Au terme de seize mois d’une présidence dynamique et résolument tournée vers l’écoute citoyenne, Conrad Gbaguidi a officiellement transmis le flambeau à son successeur, l’ancien ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, élu par ses pairs pour diriger la 8ᵉ mandature de la haute institution.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: Abdoulaye Bio Tchané prend les rênes de la 8ᵉ mandature du CES
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​Dans une allocution empreinte de gravité et d’élégance républicaine, le président sortant Conrad Gbaguidi a jeté un regard rétrospectif sur son mandat. Il a rappelé la mission essentielle qu’il s’est efforcé de porter durant ces seize mois : donner de la résonance à cette « troisième voix » qu’incarne la société civile organisée, une voix essentielle pour éclairer la décision publique sans s’imposer ni s’opposer.

​« Ce que nous avons semé ne nous appartient plus. Cela appartient désormais à l’Institution et, à travers elle, au peuple béninois », a déclaré Conrad Gbaguidi, réaffirmant au passage son engagement indéfectible à rester un serviteur de la République.

​Les axes prioritaires du président Abdoulaye Bio Tchané

​Dès sa prise de fonction, le nouveau président Abdoulaye Bio Tchané a salué le parcours de son prédécesseur avant d’exposer la feuille de route de cette nouvelle ère.

La gouvernance de la 8ᵉ mandature reposera sur quatre piliers stratégiques : accroître l’utilité directe du CES dans la formulation des politiques publiques, renforcer la proximité avec la population, dynamiser le dialogue interinstitutionnel et amplifier l’ouverture diplomatique du CES à l’international.

​Au-delà de ces orientations, la nouvelle équipe entend s’attaquer de front aux préoccupations majeures des citoyens béninois. Le CES consacrera une part importante de ses réflexions aux questions relatives au pouvoir d’achat, à l’emploi et à l’insertion des jeunes, à la souveraineté alimentaire, à la sécurité du territoire ainsi qu’à l’inclusion sociale.

​Un passage de relais sous le signe de l’unité républicaine

​Devant un parterre de personnalités, Conrad Gbaguidi a exprimé sa gratitude envers l’ancien président Patrice Talon pour sa vision réformatrice, tout en saluant l’action du président de la République Romuald Wadagni, garant de la continuité et de la solidité des institutions de l’État.

​C’est sous des applaudissements chaleureux que s’est conclue cette cérémonie de transition, ouvrant une nouvelle étape prometteuse pour le dialogue social et la démocratie consultative au Bénin.

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