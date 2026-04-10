Bénin : à Cotonou, Luc Gnacadja sonne la mobilisation des conseillers pour le scrutin de 2026

Dans son message, le maire met en avant que la période actuelle est cruciale pour assurer une mobilisation réussie. « Aujourd’hui, nous entrons dans la dernière ligne droite. Dans quelques jours, notre capacité collective à mobiliser, à apaiser et à organiser fera la différence », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’un vote responsable et serein.

Luc Gnacadja a précisé que l’administration municipale doit agir en tant qu’institution de proximité, au service de l’ensemble de la population, plutôt que de se placer comme un acteur politique partisan. Il a également souligné l’importance de garantir un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin.

Le maire a aussi évoqué les différentes actions que son administration entreprendra, notamment la sensibilisation et la mobilisation des citoyens. « Chaque quartier, chaque citoyen et chaque voix comptent », a-t-il affirmé, appelant les leaders communautaires à devenir des relais de confiance sur le terrain.

En outre, Gnacadja a annoncé son intention de récompenser publiquement les arrondissements et quartiers qui s’illustreront par leur engagement et leur taux de participation. Plus de sept millions de Béninois seront appelés aux urnes pour élire le successeur de Patrice Talon, avec des candidats tels que Paul Hounkpè et Rock Hounwanou pour la FCBE, ainsi que Romuald Wadagni et Mariam Talata du gouvernement sortant.