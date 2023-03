Bénin: 9 questions adressées au gouvernement sur la commercialisation du soja

La campagne 2022-2023 de soja, du cajou et de karité est lancée avec de nouvelles mesures. A travers 9 questions adressées au gouvernement, le député Fadégnon Degny exprime ses préoccupations sur les mesures qui entourent cette campagne.

Une nouvelle série de questions adressées au gouvernement dans le cadre du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale. L’initiative est du député du parti « Les Démocrates », Léon Fadégnon. Dans le document adressé à l’exécutif, l’élu de la 9ème circonscription électorale fait noter que » l’agriculture est le premier secteur économique du Bénin après celui des services. Elle contribue pour 32,7 % en moyenne au PIB, 75 % aux recettes d’exportation, 15 % aux recettes de l’État et fournit environ 70 % des emplois. Elle contribue aussi et surtout à assurer la sécurité alimentaire du pays »

Les mesures du gouvernement , indique le parlementaire, ne permettent pas toujours aux paysans de vivre de leurs produits. Ces mesures estime-t-il, rendent parfois les paysans miséreux.

» Depuis déjà quelques mois, la prise du décret N°2022-568 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l’exportation de Soja grain à partir du 1er avril 2024 vers les pays limitrophes et l’augmentation des différentes redevances sur ces différents produits n’offrent pas le bon prix aux paysans qui s’endettent énormément et, parfois sans alternative, se donnent la mort. La misère et le découragement se lisent de plus en plus sur tous les visages dans le monde paysan« , a mentionné le parlementaire.

Aussi, dans une démarche de représentant du peuple, le député adresse une série de 9 questions au gouvernement afin d’être davantage informer des mesures liées à la nouvelle campagne du soja.

Les questions de l’He Léon Fadégnon Degny

1- Quelles sont les contributions de l’Etat aux agriculteurs dans l’amélioration du rendement du soja, du cajou et du karité ?

2- Quelles sont les redevances prélevées sur chacune de ces produits ?

3- Pour la campagne 2022-2023, pour quelles raisons le gouvernement a augmenté une redevance supplémentaire de 100 FCFA sur le soja ?

4- Combien d’acheteurs ont-ils réussi à obtenir leur agrément pour le compte de la campagne 2022-2023 ?

5- Le gouvernement par ces différentes décisions n’a-t-il pas favorisé le monopole de la GDIZ dans la commercialisation du soja, du cajou et du karité ?

6- Ne pensez-vous pas que ces mesures du gouvernement sont à la base des prix dérisoires d’achat de ces produits aux agriculteurs comparativement à ceux des pays limitrophes ?

7- Que compte faire le gouvernement pour sortir les agriculteurs de la misère en leur offrant les meilleures conditions de commercialisation afin de pouvoir vendre leur produit au Bénin comme par le passé ?

8- Pourquoi arrêter et confisquer les marchandises si l’interdiction d’exportation n’est pas encore en vigueur ? Et Que deviennent les produits saisis ? Aussi pourquoi emprisonner les transporteurs ?

9- Quelle sont les redevances mises sur les produits suivants : le coton ? la tomate ? l’huile rouge ? l’igname ? l’ananas ?