Bénin: 895 recrues de la Police républicaine et des Eaux et Forêts intègrent officiellement les rangs

​Le Centre de formation militaire de Bèmbèrèkè a vibré au rythme d’une cérémonie solennelle ce jeudi 25 juin 2026. Près de 900 recrues de la Police républicaine et du Corps des Eaux et Forêts intègrent officiellement les rangs.

Devant un parterre de hautes autorités, de parents et de proches émus, les 895 recrues issues des classes 2024 et 2025 du corps des Eaux, Forêts et Chasse, ainsi que de la classe 2025 de la Police républicaine, ont été présentées au drapeau national.

Cet événement marquant consacre la fin officielle de leur formation commune de base et scelle leur engagement sacré au service de la sécurité républicaine et de la protection du patrimoine environnemental de la Nation.

​Placée sous la présidence des ministres en charge de l’Intérieur et de la Sécurité publique ainsi que de la Défense nationale, cette célébration a mobilisé la haute hiérarchie sécuritaire du pays, avec la présence notable du Chef d’état-major général des Forces armées béninoises et du Directeur général de la Police républicaine.

Dans son allocution de bienvenue, le commandant du centre, le lieutenant-colonel Armand Assogbaga, a mis en relief la portée hautement symbolique de ce rituel qui consacre la rupture définitive avec la vie civile. Il a rappelé aux nouveaux agents que la présentation au drapeau ne relève pas du simple formalisme, mais qu’elle exige une discipline de fer, un courage à toute épreuve et une fidélité absolue envers la patrie.

​Le point culminant de cette journée est demeuré la présentation officielle du drapeau national, un acte solennel qui marque l’entrée officielle de ces jeunes hommes et femmes dans la grande famille des forces de défense et de sécurité. Cet instant fort a été immédiatement suivi par le rituel de la remise de la fourragère. Cet attribut militaire vient récompenser des mois d’efforts physiques et tactiques intenses, matérialisant ainsi leur nouveau statut de gardiens de la loi et de boucliers contre les menaces environnementales et sécuritaires actuelles.