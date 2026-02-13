Bénin: 5 personnes interpellées pour détention et fabrication de faux billets à Ouassa-Péhunco

Dans la localité de Ouassa-Péhunco, dans le département de l’Atacora, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de cinq individus soupçonnés de détention et de fabrication de faux billets de banque.

L’opération a été menée à la suite d’informations faisant état de la circulation de fausse monnaie dans la zone. Alertées, les unités compétentes ont ciblé plusieurs domiciles où des activités suspectes avaient été signalées.

Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur des faux billets de banque de coupures variées, ainsi que du matériel présumé utilisé pour leur fabrication.

Les suspects, tous majeurs, ont été placés en garde à vue afin de permettre aux services d’enquête de poursuivre leurs investigations. Ils seront présentés au procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des actions menées par les autorités pour lutter contre la contrefaçon monétaire, un fléau susceptible de fragiliser l’économie locale et de nuire à la confiance dans la circulation des moyens de paiement.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur de l’activité présumée et identifier d’éventuels complices.