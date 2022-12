Bénin: 3 décès et 2 blessés dans un accident de la route à Tchaourou

Trois personnes ont perdu la vie dans un accident de la route à Tchaourou dans les Collines. Le drame est survenu dans la journée du Samedi 10 Décembre 2022.

Un motocycliste avec 4 passagers sur sa moto bajaj a percuté un camion en stationnement. Le choc provoqué par cette collision a coûté la vie à 3 personnes sur place dont le conducteur de la moto.

Cet accident de la route est survenu le samedi 10 décembre dernier dans la Commune de Tchaourou dans le département des Collines. Dans sa conduite, le motocycliste s’est retrouvé sous le camion.

En dehors des 3 personnes décédées sur place, deux hommes personnes dont un enfant ont été blessées et conduit à l’hôpital. Alertée, la police Républicaine s’est dépêchée sur les lieux pour le constat d’usage.

Il faut rappeler que le jeudi 8 Décembre dernier, un accident survenu dans la localité de Koubou dans l’arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou a déjà fait deux morts et plusieurs dégâts matériels. Des drames qui s’enregistrent sur les différents axes routiers du pays en cette période de fin d’année et qui doivent interpeller les usagers de la route à plus de prudence.