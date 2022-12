Bénin: 2 frères placés en détention pour tentative de vol de la batterie d’une voiture

A Djougou, dans le département de la Donga, deux frères ont été interpellés par la police pour tentative de vol d’une batterie de voiture. Présentés au procureur, ils ont été placés en détention.

Deux frères se sont retrouvés derrière les barreaux pour tentative de vol d’une batterie de véhicule. Les faits rapportés par « Le Potentiel » se sont passés la semaine écoulée dans la Commune de Djougou dans le département de la Donga.

Il sonnait 2 heures du matin ce jour là quand les deux frères poursuivis pour tentative de vol de batterie ont réussi à s’introduire dans un véhicule hermétiquement fermé et garé devant le portail du propriétaire. Suspectant des bruits venant du dehors, le propriétaire du véhicule est sorti de la maison pour vérifier si tout va bien.

Il surprend alors deux individus dans son véhicule. A la vue du propriétaire du véhicule, l’un d’eux à réussir à s’échapper et le second a été rattrapé et confié à la police. Le lendemain, le présumé voleur de batterie interpellé reçoit la visite de son frère, suspecté par la police, il fut interpellé et soumis à un interrogatoire. Il passe à l’aveu et reconnait qu’il était le complice de son frère.

Les deux gardés à vue ont été présenté au procureur de la République près le tribunal de Djougou qui les plaça en détention préventive.