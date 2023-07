Bénin – 1er août 2023: Boni Yayi boude à la veille de la célébration

A quelques heures des festivités du 1er août 2023, Boni Yayi a exprimé son mécontentement sur la situation sociopolitique. L’ancien président de la République se pose des question sur l’intérêt de cette célébration, pendant que « les dignes fils du Bénin…sont contraints depuis plusieurs années à l’exil ? ».

Après son retour en 2022, l’ancien président Thomas Boni Yayi pourrait être absent dans les tribunes officielles demain, dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire d’indépendance du Bénin. Son message, adressé aux Bénin dans la journée du lundi 31 juillet 2023 en dit long sur cette probable absence qui s’annonce. « Qu’irons-nous faire à la place de l’Amazone alors que les dignes fils du Bénin, à l’exemple justement de celle-ci sont contraints depuis plusieurs années à l’exil ? La Gouvernance de Paix nous convie à restituer leur liberté, car une vie sans liberté n’a aucun sens », a-t-il écrit dans son message.

Quelle joie peut habiter nos cœurs lorsque la ministre Reckya Madougou et le professeur Joël Aivo, sont privés de leur liberté et lourdement condamnés pour avoir commis le crime de lèse-majesté d’avoir voulu briguer la magistrature suprême dans un pays supposé pourtant démocratique ? Je ne saurais oublier les centaines de jeunes élèves comme étudiants, qui eux aussi continuent de croupir en prison pour leurs opinions. Boni Yayi

Pour le président d’honneur du parti d’opposition Les Démocrates, la situation sociopolitique du Bénin n’est pas de nature à favoriser la joie à l’occasion de la célébration de l’accession du Bénin à l’indépendance. En dehors de la situation politique tendue, il a relevé « la misère ambiante, conséquence de la déstructuration du tissu social, de l’accaparement de la production, et même des facteurs de production. À ce titre, la situation des producteurs de soja, de coton, de cajoux est illustrative », a-t-il indiqué.

Ainsi, Boni Yayi trouve qu’ « au regard de tant d’infamies et d’opprobres, la fête de l’indépendance et singulièrement celle du premier août 2023 n’en est plus une. Loin de donner lieu aux festivités habituelles, compatriotes bien-aimés, faisons de ce premier août une journée de méditation, d’introspection sur notre vivre ensemble et d’intenses prières ».

Face à ce diagnostic, Boni Yayi appelle au dialogue et à la prière. Il invite les Béninois à s’en remettre à Dieu. « Au plan spirituel, Confions nos fardeaux au Tout Puissant qui depuis les cieux guérira notre pays et chacun de nous. Faisons face à nos responsabilités et persévérons dans nos prières pour implorer notre Père, Papa des Cieux dont les Bontés sont inépuisables et la Miséricorde illimitée », a recommandé l’ex-président.