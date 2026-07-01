Bénin: 171 détenus décrochent leur diplôme professionnel à la prison d’Akpro-Missérété

​L’Agence pénitentiaire du Bénin a organisé, ce mardi 30 juin 2026 à la prison civile d’Akpro-Missérété, une cérémonie de remise de diplômes à 171 détenus.

Les lauréats ont reçu leurs attestations de réussite au Certificat de qualification aux métiers (CQM), session d’octobre 2025. ​Sur les 173 candidats présentés à travers les onze établissements pénitentiaires du pays, 171 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 98,84 %.

Selon les détails fournis par le quotidien La Nation, ces détenus ont été formés dans plusieurs corps de métiers, notamment la coiffure, la couture, la menuiserie, la soudure et la peinture en bâtiment.

​Le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Florentin Gbodou, et le directeur général de l’Agence pénitentiaire du Bénin, François Hounkpè, ont salué cette initiative gouvernementale. Ce programme de formation vise à transformer le milieu carcéral en un lieu de reconstruction personnelle et à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires après leur détention.