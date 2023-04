Benin: 15 ans de prison ferme requis contre un hollandais devant la CRIET

- Publicité-

- Publicité-

Interpellé à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, un ressortissant de la Hollande Risque 15 ans de prison au Bénin dans un dossier de trafic de drogue à haut risque.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné hier mardi 18 Avril un dossier de trafic de drogue. L’accusé est un ressortissant de la Hollande qui a été arrêté le 15 Février à l’aéroport International Cardinal Bernardin Gantin en possession d’un sac à main contenant de la cocaïne dissimulée dans des paquets de chocolat. Poursuivi pour trafic de drogue à haut risque, il a comparu ce mardi.

A la barre, l’accusé justifie sa présence au Bénin par le fait qu’il est venu signer des documents d’héritage que lui aurait légué une dame dont il a fait la connaissance sur internet. Un argument trop facile pour la cour qui détenait des informations sur l’inculpé. Selon cette dernière, il appartiendrait à un réseau de trafic de drogue et aurait été interpellé sur renseignement.

- Publicité-

Mais dans sa réquisition, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) à retenu à l’encontre de l’accusé les faits de « trafic international de drogue à haut risque et a requis 15 ans de prison ferme et le payement de dix Millions d’amende.

Une réquisition jugée trop sévère par la défense assurée par Me Dossou Sakponou qui a plaidé la clémence de la Cour. Son client souffrirait de schizophrénie et a plaidé qu’en cas de condamnation qu’il soit extradé dans son pays pour se faire soigner. Le dossier a été mis en délibéré et renvoyé à une date ultérieure.