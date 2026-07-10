Bénin : 13 nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance à Romuald Wadagni

Treize ambassadeurs nouvellement accrédités auprès du Bénin sont reçus, ce vendredi 10 juillet 2026, au palais de la Marina, par le président de la République, Romuald Wadagni. Cette cérémonie marque leur entrée officielle en fonction auprès des autorités béninoises.

La diplomatie est au cœur de l’agenda présidentiel ce vendredi à Cotonou. Le chef de l’État reçoit successivement treize nouveaux représentants diplomatiques appelés à exercer leurs missions auprès de la République du Bénin. À cette occasion, chacun d’eux présente ses lettres de créance, document officiel par lequel son pays l’accrédite auprès du président béninois.

Cette étape protocolaire est indispensable dans les relations diplomatiques. Elle consacre la reconnaissance formelle de l’ambassadeur par l’État d’accueil et lui permet d’exercer pleinement sa mission de représentation, de dialogue et de coopération avec les autorités béninoises.

Les diplomates concernés représentent treize pays : la Mauritanie, la Thaïlande, le Pakistan, le Nigeria, le Ghana, le Vietnam, l’Inde, le Royaume-Uni, Cuba, l’Algérie, Israël, l’Arabie saoudite et le Tchad.

Une séquence diplomatique importante à la Marina

À tour de rôle, ces ambassadeurs sont reçus par Romuald Wadagni pour lui remettre les documents officiels émanant de leurs États respectifs. La cérémonie s’inscrit dans le fonctionnement normal des relations bilatérales entre le Bénin et ses partenaires étrangers.

Avec cette série de présentations de lettres de créance, Cotonou officialise l’entrée en fonction de nouveaux interlocuteurs diplomatiques venus de plusieurs régions du monde. Elle ouvre également une nouvelle phase de travail entre le gouvernement béninois et ces pays, autour des dossiers de coopération, de dialogue politique, d’économie, de sécurité ou encore de développement.

Cette séquence intervient dans un contexte où le Bénin poursuit le renforcement de ses relations extérieures, aussi bien avec ses partenaires africains qu’avec les pays d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient et des Amériques.