13 Burkinabè et 04 Maliens mis sous mandat de dépôt pour fausses attestations et faux visas. Ils ont été épinglés en Guinée Equatoriale et expulsés vers le Bénin d’où ils ont pris départ.

17 étrangers dont 13 Burkinabè et 04 maliens ont été présentés au Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour fausse attestation. Ils sont d’accusés d’avoir imité la signature sur des documents de voyage. Les mis en cause ont été placés en détention préventive.

Bénin: 13 Burkinabè et 04 maliens déposés en prison pour « fausses attestations » et « faux visas »

