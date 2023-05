Bénin: 12 mois et 5 ans de prison requis contre un couple pour faux enlèvement

- Publicité-

Un jeune couple a comparu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce jeudi 25 mai 2023. La jeune fille et son copain sont poursuivis pour tentative d’extorsion de fonds et diffusion de fausses nouvelles.

En détention provisoire depuis plusieurs mois, les deux amoureux savent déjà ce qu’ils risquent. Après les débats, le ministère public a fait sa réquisition. Selon Bip fm, il réclame 12 mois de prison ferme et 500 mille francs CFA d’amende contre la fille et 5 ans de prison dont 03 ans fermes et 1 million francs CFA d’amende contre le copain. Le verdict du juge est attendu le 06 juillet 2023.

A la barre, la jeune fille n’a pas reconnu les faits et a tenté de plonger son copain. Les deux tourtereaux s’accusent mutuellement. Dans ce scénario de faux enlèvement, les ravisseurs supposés avait réclamé une somme de 10 millions FCFA aux parents de la présumée enlevée. Son père avait résisté au chantage en alertant la police.