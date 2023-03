Bénin 1-1 Rwanda: 26 tirs, 8 fautes… le match des Guépards en statistiques

Le Bénin a été tenu en échec par le Rwanda (1-1), ce mercredi à domicile, à l’occasion de 3è journée des éliminatoires pour la CAN 2023 (reportée en 2024). Découvrez le match des Guépards en statistiques, d’après les données de Sofascore.

Quelque peu dos au mur, avant la réception du Rwanda ce mercredi, lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée en 2024), le Bénin n’a pu décrocher la victoire. Les hommes de Gernot Rohr ont longtemps buté sur une solide équipe rwandaise et ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout. Steve Mounié (82è) a répondu à l’ouverture du score de Mugisha (13è). Mais quand on regarde les statistiques du match d’un peu plus près, on ne peut s’empêcher de se demander comment les Guépards ont fait pour ne pas remporter la victoire dans cette rencontre.

D’abord, les coéquipiers de Stéphane Sessegnon, entré en deuxième période, ont largement eu la possession du ballon (68%). Cela s’explique peut-être par l’ouverture rapide du score des rwandais (13e) qui ont ensuite procédé en contre-attaque. Mais au-delà de la possession, le Bénin a eu un nombre invraisemblable d’occasions. Les joueurs béninois ont ainsi tiré au but à 27 reprises, dont 21 dans la surface adverse, faisant preuve de beaucoup de manque d’efficacité (seulement 10 frappes cadrés et 5 tirs contrés). Sofascore affiche également que l’équipe béninoise a manqué 6 grosses occasions (des situations nettes de but).

Le Bénin a également eu sa chance sur coup de pied arrêté. Les poulains de Gernot Rohr ont tiré 11 corners. Dans les autres statiques à retenir, l’équipe ancienne surnommée les Écureuils a fait preuve d’une imprécision dans le jeu des Guépards avec 140 pertes de balle. Elle a également commis 8 fautes et reçu deux cartons jaunes. Les coéquipiers de Jodel Dossou devront donc corriger leurs erreurs, lundi prochain, lors du match retour contre le Rwanda pour espérer décrocher leur première victoire dans ces qualifications.