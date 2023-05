Bénin: 07 ans de prison ferme requis contre Désiré Vodonou à la Criet

- Publicité-

L’ancien député Désiré Vodonou risque 07 ans de prison ferme et 300 millions francs CFA d’amendes et de dommages-intérêts dans l’un des dossiers qui l’ont conduit devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Poursuivi pour complicité de vol et blanchiment de capitaux, Désiré Vodonou risque 07 ans d’emprisonnement ferme et 300 millions francs CFA d’amendes et de dommages-intérêts, a rapporté Libre Express. C’est ce qu’il faut retenir de la réquisition du ministère public intervenue ce jeudi 11 mai 2023.

Il s’agit d’une affaire de fraudes à la carte bancaire dans laquelle 07 autres personnes sont poursuivies dont un sénégalais qui se retrouve également dans le dossier « casse de banque ». Le présumé cerveau du dossier « fraudes à la carte bancaire » est le sieur Wilfried Ayatodé. Ce dernier était en détention provisoire, mais il a profité de son évacuation au CNHU pour s’enfuir.

- Publicité-

Dans ses réquisition, le ministère public a réclamé la condamnation pour l’ancien député et le sénégalais Abdoulaye S. à la même peine de 07 ans de prison ferme et 300 millions francs CFA d’amendes. Par contre, il a requis la relaxe au bénéfice du doute pour trois des prévenus ; 07 ans de prison assortis de sursis pour un autre et 05 ans de prison dont 02 ans fermes et un million francs CFA d’amendes pour le 7e prévenu. Les prévenus sont retournés en prison en attendant le verdict attendu pour le 1er juin 2023.