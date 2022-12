Bénin: 06 pompistes de JNP condamnés à 05 ans de prison pour vol de tickets valeur

06 agents d’une station de JNP ont écopé de 05 ans de prison, dont 01 an ferme et une lourde amende. Le dossier a été tranché par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce lundi 12 décembre 2022.

Interpellés dans une affaire de vol de tickets, 06 pompistes ont été condamnés par la Criet. Selon Libre Express, les faits portés contre les prévenus sont liés à une utilisation frauduleuse de tickets valeur à code barre dans une station JNP, dans la cité des Koburu. Le préjudice causé par les pompistes est estimé à 40 millions de francs CFA.

Après l’exposé des faits et les débats à la barre, le juge en charge du dossier a livré son verdict. Les prévenus ont été reconnus coupables et condamnés à 05 ans de prison, dont 01 an ferme et 30 millions francs CFA d’amende.