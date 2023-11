Bénin: 05 Conseillers communaux démissionnent de l’UP le Renouveau à Natitingou

- Publicité-

L’UP le Renouveau a enregistré 05 démissions au sein du Conseil communal de Natitingou. Les démissionnaires disent n’avoir pas été récompensés pour les efforts fournis pour porter haut le parti lors des dernières élections.

Victor Dalko, N’Kouei Dèmèrè, François Koukoubou, Norbert N’dah Tido et Ciril Baba Doko ne sont plus membres de l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau). Ils ont claqué la porte de ce bloc de la mouvance par des lettres de démission adressées au président du parti, Joseph Djogbénou.

Les démissionnaires ont confié à Le Matinal qu’ils n’étaient pas récompensés à juste titre par leur désormais ex-parti. Ils fustigent la promotion d’autres acteurs qui, selon eux, sont moins actifs.

Les 05 conseillers communaux ont décidé de rejoindre le Bloc Républicain (BR), l’autre parti de la mouvance qui détenait déjà la majorité au sein du Conseil avec 13 conseillers. Maintenant qu’il va récupérer les 5 démissionnaires de l’UP le Renouveau, le BR va compter au total 18 conseillers communaux contre 7 pour le parti de Joseph Djogbénou.