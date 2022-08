Bénin: 05 choses à retenir de l’accord de fusion entre UP-PRD

L’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont officiellement signé ce samedi 20 août 2022 un accord de fusion. Ce document ayant conduire à la création du nouveau parti « UP Le Renouveau » mentionne cinq (05) points essentiels.

L’accord de fusion entre le PRD et l’UP a été présenté ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo par le député Orden Alladatin. De son exposé, on retient essentiellement les cinq (05) points suivants :

l’UP et le PRD ont accepté de fusionner pour donner naissance à un parti dénommé « Union progressiste, le Renouveau » en abrégé « UP le RENOUVEAU » ;

les couleurs du parti « UP le RENOUVEAU » sont le jaune et le blanc ;

les patrimoines de l’Union progressiste et du Parti du Renouveau Démocratique sont affectés à « l’Union progressiste le Renouveau » ;

les organes provisoires ont pour mission de conduire l’Union progressiste le Renouveau aux élections législatives de 2023 et d’organiser le Congrès ordinaire du parti ;

l’acte de fusion tient lieu de statuts du parti Union progressiste le Renouveau.

Par ailleurs, le nouveau parti créé a son siège national dans la ville de Porto-Novo, au quartier Hoinmè.