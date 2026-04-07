Bénin : 04 nouveaux vice-présidents désignés au sein du parti Les Démocrates

Réuni en Conseil national extraordinaire le samedi 4 avril 2026 à Cotonou, le parti Les Démocrates a procédé à la désignation de nouveaux responsables, dans le cadre de la redynamisation de sa coordination nationale.

Le parti Les Démocrates a tenu, samedi 4 avril 2026 à Cotonou, un Conseil national extraordinaire consacré en partie à la réorganisation de ses instances internes. À l’issue des travaux, les participants ont procédé à la désignation de responsables à certains postes vacants, dans une dynamique de redynamisation de la Coordination nationale.

Ainsi, plusieurs vice-présidents ont été promus pour renforcer l’animation du parti dans les départements. Il s’agit de : ADECHOKAN Gafari, vice-président du Littoral ; Houangbe Gboka Daniel, vice-président du Mono ; Sodji Lambert de la Pierre, vice-président du Couffo et Imorou Touïrou, vice-président de la Donga.

Toutefois, ces désignations interviennent dans un contexte de crise interne. Le camp de Éric Houndété a en effet engagé une procédure judiciaire, contestant la légitimité des instances ayant convoqué les assises. Se présentant comme président par intérim du parti, Éric Houndété avait mis en garde contre la tenue du Conseil national extraordinaire, qu’il juge illégitime.