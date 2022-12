Bénin: 03 personnes condamnées à 7 et 3 ans de prison pour vol à Abomey-Calavi

Lors de la 3e journée de la 2e session criminelle ouverte au Tribunal d’Abomey-Calavi, au titre de l’année 2022, trois prévenus ont été fixés sur leur sort dans une affaire de vol. Ils ont été reconnus coupables de vol et complicité de vol.

En prison depuis 2020, Jeannot A, Charles G. et Djibril S. connaissent désormais leurs peines. Reconnus coupables de vol et complicité de vol, les deux premiers ont écopé de 7 ans de prison ferme et le troisième de 03 ans de prison ferme.

Les faits remontent dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et se sont déroulés à Kanzounkpa, dans la commune d’Abomey-Calavi. Cette nuit là, Jeannot A, Charles G. avaient emporté dans deux maisons, des postes téléviseurs écran plasma, un décodeur CANAL +, un ordinateur, un salon complet et une somme de 12 000 FCFA.

Interpellés et mis sous mandat de dépôt

Après leur forfaiture, Jeannot A, Charles G. n’ont pas échappé à la police pendant longtemps. Ils avaient été très vite appréhendés et placés en détention provisoire.

En son temps, la police avait retrouvé au domicile de Charles G. des objets suivants : des clés USB, une moto Dayang sans immatriculation, un lecteur DVD, une clique, un tournevis, une pince, un arrache-clou.

Réquisition du ministère public

Au cours de l’audience tenue le mercredi 30 novembre 2022, le ministère public a demandé au juge de requalifier les faits portés contre les prévenus. Selon « La Voix de la Justice », le ministère public a demandé au tribunal de retenir « les accusés dans les liens des accusations de vol à mains armées et d’association de malfaiteurs et de condamner chacun à huit (08) ans de réclusion criminelle ».

Le verdict…

Dans son verdict, le tribunal n’est pas allé dans le même sens que le ministère public. In fine, Jeannot A, Charles G. ont été reconnus coupables de vol et condamnés à 7 ans de prison ferme. Quant à Djibril S., il a été reconnu coupable de complicité de vol et condamné à 03 ans de prison ferme.