Bénin: 03 localités du Zou déclarées « infectées » suite à des morsures mortelles de chiens

Abomey, Bohicon et Djidja sont les trois communes du département du Zou « déclarées infectées ». Il s’agit d’une mesure prise par le Préfet Firmin Kouton suite à des morsures mortelles de chiens constatées dans lesdites communes.

Selon le Préfet du Zou, plusieurs personnes sont décédées des morsures de chiens enragés. L’autorité a confié avoir mis en place un comité d’enquête composé des spécialistes, notamment des autorités départementales de l’élevage. C’est à la suite des travaux du comité qui a recensé les victimes et les survivants que l’aire géographique (Abomey, Bohicon et Djidja) a été déclarée « infectée.

Firmin Kouton a invité les propriétaires de chiens au respect des dispositions qui réglementent la circulation des chiens, chats et singes. En tout état de cause, il a rappelé que les forces de sécurité publiques sont autorisées à abattre les chiens, chats et singes qui se retrouveraient sur la voie et espaces publics en dehors des cas d’exception prévus par les textes.

- Publicité-

« Il est également l’abattage immédiat de tout animal atteint de rage à quelque espèce qu’il appartienne », indique l’article 4 de l’arrêté préfectoral.