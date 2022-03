Bénin: 02 personnes arrêtées pour trafic international de drogue

Deux (02) personnes ont été arrêtées pour trafic international de drogue. Elles ont été déposées en prison après leur présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Accusées de trafic international de drogue, deux personnes ont été placées en détention préventive à la prison civile d’Akpro-Missérété. Selon les faits rapportés par Frissons radio, le cerveau de la bande a prétexté d’un défaut de pièce pour envoyer son complice pour l’expédition d’un colis via une agence internationale de livraison de courrier.

Après réception du colis, les agents de la structure de livraison ont découvert qu’il s’agit d’un colis d’amphétamine. L’expéditeur et le propriétaire du colis ont été rappelés et interpellés. A l’interrogatoire, le complice fait savoir que ce n’est pas la première fois qu’il expédie un colis dans les mêmes conditions. Présentés au Procureur Mario Mètonou, ils ont été déposés en prison et seront jugés le 21 avril 2022.