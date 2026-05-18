Benfica: «(…) je voulais le titre », Mourinho regrette une saison invaincue sans titre

José Mourinho a reconnu qu’une saison sans défaite ne valait pas, à ses yeux, un sacre national. Malgré l’invincibilité de SL Benfica, le technicien portugais a exprimé sa frustration après une saison conclue sans titre majeur ni qualification pour la Ligue des champions, préférant clairement l’efficacité d’un trophée à une série d’invincibilité.

José Mourinho a livré une réflexion lucide sur la saison de son équipe, estimant qu’un titre aurait eu plus de valeur qu’un parcours sans défaite en championnat. Malgré une invincibilité remarquable, le technicien de SL Benfica reconnaît une forme d’inachevé, son équipe n’ayant pas réussi à décrocher la qualification pour la Ligue des champions.

Le coach portugais a confié qu’il aurait largement préféré conclure l’exercice avec un sacre, même au prix de quelques revers. « Être invaincu est une belle chose, mais cela ne remplace pas un titre, a-t-il expliqué. C’est la première fois de ma carrière. Même en remportant de nombreux championnats, je n’ai jamais terminé une saison sans défaite. »

Avant d’ajouter avec franchise : « Je choisirais sans hésiter le titre avec deux ou trois défaites plutôt que cela. » Pour clore sa saison, Benfica s’est imposé face à GD Estoril Praia (3-1), grâce à des réalisations de Richard Ríos, Alexander Bah et Rafa. Une victoire qui n’a toutefois pas suffi à masquer les regrets d’un exercice contrasté malgré une série d’invincibilité.







