Benfica 0 – 1 Real: Mbappé dénonce des propos racistes visant Vinicius

Le choc européen entre le Real Madrid et Benfica a basculé dans la controverse après des accusations de propos racistes visant Vinicius Junior, dénoncés publiquement par Kylian Mbappé.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
363vues
1 min de lecture
La soirée européenne a été marquée par une vive polémique. Kylian Mbappé a affirmé avoir entendu des insultes racistes proférées par un joueur de Benfica à l’encontre de son coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior, lors du barrage de Ligue des champions de l’UEFA.

La rencontre a été brièvement interrompue par l’arbitre François Letexier après un accrochage entre Vinicius et Gianluca Prestianni. Quelques instants plus tôt, l’ailier brésilien venait d’inscrire l’unique but du match d’une frappe éclatante. Selon Mbappé, le joueur lisboète aurait tenu des propos racistes en se couvrant la bouche avec son maillot.

Au coup de sifflet final, l’attaquant français n’a pas mâché ses mots : « Le numéro 25 de Benfica – je ne veux pas dire son nom, car il ne le mérite pas. Il a remonté son t-shirt et a dit cinq fois : “Vinícius est un singe”. Je l’ai entendu, et des joueurs de Benfica l’ont entendu aussi. » Des accusations graves qui pourraient entraîner des suites disciplinaires de la part de l’UEFA.



