Bembèrèkè: un accident de camion fait un mort et deux blessés à Ina

​Le centre-ville d’Ina, dans la commune de Bembèrèkè, a été le théâtre d’un tragique accident de la circulation ce samedi 20 juin 2026.

Un camion transportant des sacs de produits vivriers s’est renversé en pleine zone habitée, causant la mort immédiate d’une jeune fille âgée d’environ 18 ans et faisant deux blessés graves.

​Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux du drame, la perte de contrôle du véhicule a été provoquée par l’éclatement soudain de l’un de ses pneumatiques. Au moment du renversement, la victime a été mortellement écrasée par la bâche du poids lourd et les dizaines de sacs de marchandises qui se sont abattus sur elle.

​Les deux autres personnes blessées lors du sinistre ont été rapidement secourues et évacuées vers les services de santé les plus proches pour une prise en charge médicale d’urgence. Ce nouveau drame routier relance avec acuité la question du contrôle technique et de la maintenance des véhicules de transport de marchandises qui traversent quotidiennement les agglomérations. Une enquête policière a été ouverte pour déterminer avec exactitude les responsabilités dans cette affaire.