BENIN WEB TV

Bembèrèkè: un accident de camion fait un mort et deux blessés à Ina

​Le centre-ville d’Ina, dans la commune de Bembèrèkè, a été le théâtre d’un tragique accident de la circulation ce samedi 20 juin 2026.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
154vues
Bembèrèkè: un accident de camion fait un mort et deux blessés à Ina
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Un camion transportant des sacs de produits vivriers s’est renversé en pleine zone habitée, causant la mort immédiate d’une jeune fille âgée d’environ 18 ans et faisant deux blessés graves.

​Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux du drame, la perte de contrôle du véhicule a été provoquée par l’éclatement soudain de l’un de ses pneumatiques. Au moment du renversement, la victime a été mortellement écrasée par la bâche du poids lourd et les dizaines de sacs de marchandises qui se sont abattus sur elle.

​Les deux autres personnes blessées lors du sinistre ont été rapidement secourues et évacuées vers les services de santé les plus proches pour une prise en charge médicale d’urgence. Ce nouveau drame routier relance avec acuité la question du contrôle technique et de la maintenance des véhicules de transport de marchandises qui traversent quotidiennement les agglomérations. Une enquête policière a été ouverte pour déterminer avec exactitude les responsabilités dans cette affaire.

Articles liés

CRIET: 48 mois de prison ferme requis contre un jeune poursuivi pour sextorsionCRIET: 48 mois de prison ferme requis contre un jeune poursuivi pour sextorsionBénin : la Douane saisit 3 000 cartouches de chasse à BétérouBénin : la Douane saisit 3 000 cartouches de chasse à BétérouBénin: l’Oak International School célèbre sa promotion 2026, «forgée par les défis et prête pour la victoire»Bénin: l’Oak International School célèbre sa promotion 2026, «forgée par les défis et prête pour la victoire»Côte d’Ivoire : une institutrice meurt dans un incendie à Gagnoa après avoir envoyé ses enfants en vacancesCôte d’Ivoire : une institutrice meurt dans un incendie à Gagnoa après avoir envoyé ses enfants en vacances

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV