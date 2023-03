Belgique: un joueur marocain victime d’un terrible accident de voiture (vidéo)

Le joueur marocain, Sofian Kiyine, a été victime d’un violent accident de voiture dans les rues belges, jeudi, où son appareil a fini sa course dans un gymnase. Le Lion de l’Atlas serait hors de danger.

Plus de peur que de mal pour Sofian Kiyine. Le joueur marocain a été victime d’un grave accident de voiture du côté de la Belgique. Le milieu offensif de l’OH Louvain et son véhicule ont fini leur course dans un gymnase. Selon les médias locaux, le footballeur de 25 ans roulait à vive allure sur une route limitée à 90km/h.

Un excès de vitesse donc qui a failli causer sa perte alors que l’engin aurait heurté le bord d’un rond point. En effet, comme le montre les caméras de surveillance d’une entreprise située à proximité, la voiture s’est envolée dans les airs avant d’échouer dans un centre de musculature.

Sofiane Kiyine serait dans un état grave après un accident de la route survenu en Belgique. Allah y chafih faisons des douaas pour notre lion de l’Atlas. Les images sont impressionnantes..pic.twitter.com/ORdUrew0OG — Atlas Sport Media (@ATLAS_FOOT) March 31, 2023

Des images montrant la voiture dans le gymnase, avec d’importants dégâts matériels, sont impressionnantes et montrent la violence du choc. Aux dernières nouvelles, le joueur qui a été transporté en soins intensifs est hors de danger mais reste en état de choc après ce violent accident. Cette saison, Sofian Kiyine a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 20 apparitions, toutes compétitions confondues avec OH Louvain, club de Jupiler Pro League.

🚨 | Nous venons d’avoir la confirmation qu’il s’agit bien de Sofian Kiyine dans l’accident.



Le joueur se trouve actuellement à l’hôpital entre la vie et la mort, nous demandons les prières de nos abonnés en ce mois béni du ramadan. 🤲🏼 pic.twitter.com/taN1Mctd2R — DM SPORT (@dmsportma) March 30, 2023

🚨 | De source proche du joueur, Sofian Kiyine s’est réveillé, conscient mais toujours en état de choc. pic.twitter.com/T8MTSbRNn3 — DM SPORT (@dmsportma) March 31, 2023