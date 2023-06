Belgique: Thibaut Courtois fracasse son sélectionneur

Le sélectionneur de la Belgique Domenico Tedesco et son gardien de but Thibaut Courtois se sont accrochés publiquement. En cause, le brassard de capitaine qui crée la discorde au sein de la sélection belge.

En pleine trêve internationale, Thibaut Courtois a décidé de quitter le rassemblement de la Belgique. Si son père, Thierry Courtois, a assuré qu’il s’agissait d’une raison médicale, Domenico Tedesco, son sélectionneur, en a finalement rajouté une couche en disant qu’il était surpris et choqué par l’attitude de son gardien. Selon le technicien, le portier du Real Madrid a quitté le rassemblement des Diables Rouges pour une histoire de brassard.

«Nous avions décidé que Lukaku serait capitaine contre l’Autriche et Courtois face à l’Estonie. Tout le monde était d’accord, mais après le dernier match, il est venu me voir et m’a dit qu’il était déçu et s’était senti offensé. Je suis surpris et choqué. On verra en septembre… J’aimerais pouvoir dire qu’il est parti à cause d’une blessure mais je ne peux pas mentir. Je protège toujours mes joueurs, mais là, c’est impossible. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s’est senti offensé et a décidé de quitter le groupe. J’ai essayé de lui parler car c’était une grande décision. Je lui ai demandé de ne pas me faire ça, de ne pas faire ça au staff, au groupe, etc», a expliqué Domenico Tedesco en conférence de presse, relayé par Footmercato.

Courtois fracasse son entraîneur

Une version qui est mensongère selon Thibaut Courtois lui-même. Le gardien du Real Madrid est sorti du silence via un message posté sur les réseaux sociaux, pour confondre son sélectionneur.

«Cet après-midi, j’ai été surpris d’entendre la conférence de presse de l’entraîneur dans laquelle il a donné un compte rendu partiel et subjectif d’une conversation privée que nous avons eue après le match contre l’Autriche. Je tiens à préciser que ce n’est pas la première fois ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés au vestiaire, mais c’est la première fois que quelqu’un décide de le dire publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l’entraîneur ne correspondent pas à la réalité» a tout d’abord confié le portier belge.

Thibaut Courtois est ensuite revenu sur les allégations qui sont parues contre lui lors de ces dernières heures. Et sa réponse n’a pas été tendre: «Lors de cette conversation, je lui ai demandé, pas pour un bénéfice direct, d’expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui, dans le passé, nous ont nui tout en recherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être le capitaine de l’équipe nationale n’est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c’est ce que j’ai essayé de lui transmettre. Malheureusement je n’ai pas atteint mon but.

J’insiste sur le fait qu’en aucun cas je n’ai exigé quoi que ce soit et que j’ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toutes les circonstances liées à cette situation. Dans le même temps, je tiens à préciser que je n’ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier, comme on l’a prétendu. De plus, j’ai subi un contrôle pour un problème au genou droit. L’équipe médicale de mon club et l’équipe nationale ont été en contact et ont passé en revue tout le matériel correspondant pour prendre la décision de quitter le camp d’entraînement.». Le psychodrame se poursuit en Belgique.

