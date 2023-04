Belgique: Sofian Kiyine suspendu par son club après son accident spectaculaire

Ce mardi, l’OH Louvain a décidé de suspendre Sofian Kiyine après son accident de la route très violent de la semaine dernière. Le club a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur son site.

Sofian Kiyine, joueur de l’OH Louvain, a été victime d’un accident de la route la veille de la reprise du championnat belge la semaine dernière. Selon plusieurs médias flamands, le joueur roulait à plus de 200km/h sur une route limitée à 90 km/h, perdant ainsi le contrôle de sa voiture et heurtant violemment un rond-point avant de finir sa course dans le hall omnisports de Flémalle. Cet accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques, puisque des enfants s’entraînaient dans ce hall quelques minutes plus tôt.

Cet accident n’aura heureusement pas fait de victime ni de blessé, un miracle au vu des images du crash. Toutefois, l’OH Louvain a décidé de sanctionner durement son joueur. Le club belge a ainsi suspendu Sofiane Kiyine pour une durée indéterminée. «L’OH Louvain a décidé de suspendre Sofian Kiyine pour une durée indéterminée. Le club prend cette décision pour permettre à l’enquête de se dérouler sereinement. L’état de santé de Kiyine est relativement bon compte tenu des circonstances de l’accident. Il pourrait quitter l’hôpital demain. Le club et le joueur ne feront pas d’autres commentaires» peut-on notamment lire dans le communiqué du club pour annoncer la nouvelle.

OH Leuven heeft beslist om Sofian Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen.



👉 https://t.co/XgR0fdDzxG pic.twitter.com/HY1fLHaoCt — OH Leuven (@OHLeuven) April 3, 2023

- Publicité-

Cette saison, Sofian Kiyine a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 20 apparitions, toutes compétitions confondues avec OH Louvain en Jupiler Pro League. Le joueur devra donc attendre, pendant une durée encore indéterminée, pour retrouver la compétition avec ses coéquipiers.