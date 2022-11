Belgique: le Mondial, son rôle en sélection, le Real Madrid… Eden Hazard se livre

Dans des propos rapportés par La Dernière Heure, Eden Hazard a évoqué plusieurs sujets, à l’approche de la Coupe du monde 2022 qu’il va disputer avec la Belgique.

Malgré un temps de jeu réduit au Real Madrid, Eden Hazard a été retenu par Roberto Martinez pour disputer la Coupe du monde 2022 avec la Belgique. L’attaquant belge a rejoint le reste de ses coéquipiers en sélection ce lundi au Centre national du football de Tubize, pour débuter la préparation de la compétition. L’occasion pour lui de s’exprimer en conférence de presse et de dévoiler ses objectifs pour la compétition qui débute le 20 novembre.

«J’ai envie de montrer au peuple belge qu’il peut compter sur son capitaine. Le but, c’est d’aller le plus loin possible. Des blessures peuvent arriver, le facteur chance sera peut-être également présent. Essayons de gagner les trois matchs et on verra qui sera notre adversaire en huitième de finale», a déclaré Hasard dans des propos rapportés par La Dernière Heure, avant d’évoquer la forte concurrence à son poste en Belgique et son temps de jeu réduit en club.

«Je vis très bien la situation. Quand j’ai commencé le foot, j’ai pris la place des joueurs à Chelsea. Quelqu’un, un jour, va prendre ma place comme en Argentine, quelqu’un remplacera Messi», a-t-il lancé avant de poursuivre: «si vous parlez de Leandro (Trossard), il fait une superbe saison. Il mérite plus que moi de jouer. Tant qu’il y a une bonne relation, ça sera bénéfique. Des fois, on met un capitaine sur le banc, mais pas tout le temps, il faut lui demander (sourires) Jouer ensemble, on peut. Le coach fera ses choix. On va l’accepter. Si j’étais coach, je me mettrais sur le terrain. Ça ne serait pas mérité sur ce que j’ai fait ces deux dernières années. Sur ces quinze dernières années, oui. Je comprends le doute des gens».

Eden Hazard a également profité de l’occasion pour évoquer sa situation au Real Madrid: “C’est compliqué, j’ai envie de jouer plus. Mais ça fait partie du sport. Il y a un entraîneur qui prend des décisions. J’accepte. J’essaye de montrer tous les jours à l’entraînement que je peux jouer. J’espère que mon heure viendra (…) C’est difficile de prendre du rythme quand on ne joue pas. On est jugé sur peu de choses. À moi d’en faire mieux sur peu de temps sur le terrain. Moi, je ne doute pas de mes qualités. Je n’ai pas démontré depuis pas mal de temps mais je ne suis pas devenu nul en deux-trois ans (…) On a parlé un peu au début de l’année (avec Ancelotti, ndlr). Il m’a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain”.

Le belge désire rester chez les Merengues, même s’il estime que le dernier mot ne lui reviendra pas. Mais pour le moment, il préfère se concentrer sur l’échéance à venir: «Les critiques, je n’y prête pas attention. Ce sont les doutes des autres personnes qui peuvent nourrir ma motivation. On a une belle Coupe du monde à jouer, c’est ça notre plus grande motivation. Tout le peuple belge doit croire en cette équipe nationale». Toute la planète football espère voir le Eden Hazard qu’elle a connu à Chelsea, pendant ce Mondial qatari.