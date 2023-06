Belgique: L’Antwerp sacré champion après un scénario complètement fou

Grâce à un but à la dernière seconde de Toby Alderweireld, l’Antwerp a remporté le cinquième titre de champion de Belgique de son histoire. L’Union Sainte-Gilloise était pourtant en bonne position pour décrocher le titre.

Le championnat belge a connu son épilogue ce dimanche, avec un scénario qui restera certainement dans les annales du football. En effet, avant le coup d’envoi de la dernière journée, trois clubs pouvaient encore être sacrés champions. L’Union Sainte-Gilloise (USG), l’Antwerp et Genk, les deux premiers cités ayant un point d’avance sur le troisième. Les Anversois étaient en position idéale pour aller chercher ce titre puisqu’une victoire face à Genk leur assurait le 5e titre de leur histoire.

En déplacement sur le terrain de Genk, Antwerp était surpris avant la fin du premier acte par un but d’Emmanuel Arokodare (1-0, 45e). Avec ce but, Genk était provisoirement champion, et reléguait les Anversois à la 3e place avec le match nul de l’Union Sainte-Gilloise face au Club de Bruges. Mais, au retour des vestiaires, le trophée va changer de main. En effet, en ouvrant le score, l’Union Sainte Gilloise passait devant au classement. Si l’Antwerp a égalisé par l’intermédiaire de Gyrano Kerk, l’équipe de Mark Van Bommel devait espérer un faux pas de l’USG pour être sacrée.

Et tout va se jouer dans les dernières minutes de la rencontre. En égalisant contre Sainte-Gilloise, Bruges offrait provisoirement le sacre à Genk, qui avait à nouveau pris l’avantage contre Antwerp. Les espoirs de gloire de l’USG se sont envolés lorsqu’ils ont concédé trois buts à la 88e, à la 93e et à la 100e minute. Tous les regards étaient alors tournés vers la Cegeka Arena, où Genk tenait temporairement sa couronne. Cependant, Toby Alderweireld a tout renversé en marquant d’une frappe imparable en pleine lucarne à la 94e minute. 66 ans après son dernier titre, l’Antwerp remporte donc sa 5e couronne nationale.

